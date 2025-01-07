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Зеле страшно подыхать одному. ООН признала факты пыток пленных на Украине

Зеле страшно подыхать одному. ООН признала факты пыток пленных на Украине

Пытают, избивают, насилуют. Именно в таких жестких формулировках эксперты ООН сообщили о фактах нарушения прав человека на Украине по отношению к российским военнопленным.

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Комментарии
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Роза ИксановаГабун
нееее, зеля перепрыгнул гитлера в жестокости. Хоть и нет крематориев, но то , что делается в &quot;библиотеках&quot; поражает всё человеческое воображение.одни грузины чего стоят
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17 час.
АК
Александр Крылов
Трибунал этому жидоплохишу и его подручным должен быть в регионе, где нет моратория на смертную казнь и обязательно с показательной казнью (как Хусейна)! Таким выродкам не место в цивилизованном мире, как нет замалчиванию преступлений нацистской хунте украины!Если Германию оставили в мире как государство, то украине нет места в нём. Как собирали по лоскуткам, так её и распустить!
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15 час.

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