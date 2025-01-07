нееее, зеля перепрыгнул гитлера в жестокости. Хоть и нет крематориев, но то , что делается в "библиотеках" поражает всё человеческое воображение.одни грузины чего стоят

АК

Александр Крылов

Трибунал этому жидоплохишу и его подручным должен быть в регионе, где нет моратория на смертную казнь и обязательно с показательной казнью (как Хусейна)! Таким выродкам не место в цивилизованном мире, как нет замалчиванию преступлений нацистской хунте украины!Если Германию оставили в мире как государство, то украине нет места в нём. Как собирали по лоскуткам, так её и распустить!