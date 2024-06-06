Дочь уехавшего из РФ Кирилла Сафонова показала архивное фото мамы

Наследница актера Кирилла Сафонова от первого брака поделилась снимком своей матери. Модель Анастасия Сафонова опубликовала в социальных сетях архивную фотографию мамы, сопроводив ее трогательным признанием, что она скучает по ней.
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