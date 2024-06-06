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Дочь уехавшего из РФ Кирилла Сафонова показала архивное фото мамы

Дочь уехавшего из РФ Кирилла Сафонова показала архивное фото мамы

Наследница актера Кирилла Сафонова от первого брака поделилась снимком своей матери. Модель Анастасия Сафонова опубликовала в социальных сетях архивную фотографию мамы, сопроводив ее трогательным признанием, что она скучает по ней.

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