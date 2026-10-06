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Новости Липецка

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Бренды России рассказали об астероиде «Грачевка» в честь липецкого села

Бренды России рассказали об астероиде «Грачевка» в честь липецкого села

Астроном Николай Черных открыл 537 новых планет и назвал одну из них «Грачевка» в честь села в Липецкой области, где родились его родители.

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