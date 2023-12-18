Эксперт по уборке Савчук посоветовала разобрать вещи перед Новым годом

Перед Новым годом принято приводить в порядок не только свои дела, но и жилище. С чего начать генеральную уборку до праздников, рассказала в беседе с «ФедералПресс» гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук.
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