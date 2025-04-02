Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    "примерно 30 стран поддержать процесс фашисткого режима на Украине, о чем заявила Польша своим представителем.РВСН.В Польше раскрыли...
  • Светлана Киселева
    Вся лента пестрит этим ,,событием,,...Умер актер Вэл Ки...
  • Eduard
    "Сразу после дождичка в четверг"! Ха,ха,ха,лошары!Киев потребовал о...

Ставку по потребкредиту ограничат 36,5% в год

Ставку по потребкредиту ограничат 36,5% в год

Представители фракции "Справедливая Россия – За правду" в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о снижении предельной ставки по потребительским кредитам и займам до 0,1% в день, в среду, 2 апреля, РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх