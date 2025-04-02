Ставку по потребкредиту ограничат 36,5% в год

Представители фракции "Справедливая Россия – За правду" в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о снижении предельной ставки по потребительским кредитам и займам до 0,1% в день, в среду, 2 апреля, РИА Новости.
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