БПЛА атакуют Сарапул (Удмуртия). В городе расположен крупный логистический центр Wildberries.
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БПЛА атакуют Сарапул (Удмуртия). В городе расположен крупный логистический центр Wildberries.
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