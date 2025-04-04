Стала известна программа 68-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Стала известна программа 68-го фестиваля искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+), который пройдёт в начале июля во всех городах Удмуртии и будет приурочен к 185-летию со дня рождения всемирно известного композитора и уроженца республики.
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