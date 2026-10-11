Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с RT отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о необходимости нового президента Украины вызвано недовольством Владимиром Зеленским.
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