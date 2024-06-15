Обнаружена связь между усилением головных болей и повышением окружающей температуры у людей, страдающих мигренью

По данным нового исследования, проведенного группой врачей из Медицинского колледжа Университета Цинциннати (University of Cincinnati College of Medicine), Медицинской школы Икана на горе Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), по мере повышения окружающей температуры увеличивается вероятность приступов мигрени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии