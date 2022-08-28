День в истории: ровно 19 лет назад уссуриец Анатолий Борозна стал чемпионом России

28 августа 2003 года житель Уссурийска Анатолий Борозна стал чемпионом России по кикбоксингу. Произошло это важное для приморского спорта событие в Челябинске на первенстве России.
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