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День в истории: ровно 19 лет назад уссуриец Анатолий Борозна стал чемпионом России

День в истории: ровно 19 лет назад уссуриец Анатолий Борозна стал чемпионом России

28 августа 2003 года житель Уссурийска Анатолий Борозна стал чемпионом России по кикбоксингу. Произошло это важное для приморского спорта событие в Челябинске на первенстве России.

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