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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Скопинцев: «Нашим атлетам говорят не выступать под нейтральным флагом. Я тоже безумно патриотичен, но надо ехать и после победы говорить, что она для страны»

Дмитрий Скопинцев: «Нашим атлетам говорят не выступать под нейтральным флагом. Я тоже безумно патриотичен, но надо ехать и после победы говорить, что она для страны»

«Нашим атлетам ведь говорят, чтобы не ехали выступать под нейтральным флагом. Хотя на их месте надо ехать.

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