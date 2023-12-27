Председатель СК России поручил доклад по информации о хулиганских действиях мужчины в Ленинградской области

В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором в поселке Бугры Ленинградской области мужчина в ответ на сделанное ему замечание по поводу парковки стал ломать шлагбаум и напал на местного жителя, держащего ребёнка на руках.
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