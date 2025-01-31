В Венесуэле рассказали, о что Мадуро обсуждал со спецпосланником Трампа

Вопросы миграции, санкций и осужденных в Венесуэле граждан США обсудили президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл, 31 января заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы доктор Дельси Родригес Гомес в своем Telegram-канале.
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