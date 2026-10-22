Падунский районный суд города Братска вынес приговор в отношении 33-летней местной жительницы, признав ее виновной по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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