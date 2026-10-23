Юргазета В Новосибирске случилось событие, вновь заставившее задуматься о том, что не следует навязывать свои порядки там, где они чужды, пусть даже речь идёт всего-навсего о том, как человек выглядит на своём рабочем месте.
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