Прохватилов: Тактика войны изменилась во время украинского конфликта

Конфликт на Украине внес серьёзные изменения в военную тактику разных стран. Так, Россия и США приняли решение использовать танки в виде мобильных огневых точек, а наступление бойцов теперь проводится в основном в малых группах.
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