Эксперт оценил перспективы подключения Евросоюза к черноморской инициативе

Евросоюз не может из политических соображений выполнить условия, выдвинутые Россией для реализации черноморской сделки, сказал «Известиям» аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
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