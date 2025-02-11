Дорогие воины, спасибо вам за то, что мы сегодня спокойно ходим по земле, за то, что можем любить и строить семьи, растить детей и радоваться жизни.
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Дорогие воины, спасибо вам за то, что мы сегодня спокойно ходим по земле, за то, что можем любить и строить семьи, растить детей и радоваться жизни.