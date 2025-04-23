Прогноз погоды в Крыму на 23 апреля В Симферополе +21 и небольшой дождь В Севастополе +16 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +17 и небольшой дождьВ Черноморском +22 и малооблачноВ Джанкое +22 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и небольшой дождьВ Алуште +18 и пасмурноВ Керчи +18 и ма.