Осужденная дочь убитого экс-мэра Самары Тархова хотела открыть бизнес в Израиле

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва, хотела открыть бизнес в Израиле, связанный с ветеринарией.
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