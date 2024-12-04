Российская армия выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья.
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