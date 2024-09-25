В Армении пройдет 3-й Евразийский экономический форум

Ереван, 24 сентября /Синьхуа/ -- В столице Армении с 30 сентября по 1 октября пройдет 3-й Евразийский экономический форум, который будет организован в рамках председательства страны в органах Евразийского экономического союза /ЕАЭС/.
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