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На смерть Ленина. Ложь как орудие олигархата

На смерть Ленина. Ложь как орудие олигархата

Двадцать первого января исполнилось сто лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина, основателя первого в мире социалистического государства, человека, из-за которого до сих пор ломаются копья в яростной полемике не только в современной России, но и в бывших республиках Советского Союза.

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