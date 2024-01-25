На смерть Ленина. Ложь как орудие олигархата

Двадцать первого января исполнилось сто лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина, основателя первого в мире социалистического государства, человека, из-за которого до сих пор ломаются копья в яростной полемике не только в современной России, но и в бывших республиках Советского Союза.