❗️В Ялте родителей попросили не собирать деньги на школы и детсады Заместитель главы администрации города Ренард Кутковский подчеркнул, что все необходимые расходы предусмотрены бюджетом.
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❗️В Ялте родителей попросили не собирать деньги на школы и детсады Заместитель главы администрации города Ренард Кутковский подчеркнул, что все необходимые расходы предусмотрены бюджетом.