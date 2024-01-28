Патрушев: память о битве за Ленинград нужна для воспитания молодежи

Известия/ПАВЕЛ ВОЛКОВ Память о мужестве и героизме советских военных, бившихся за Ленинград, а также о стойкости его жителей нужна для воспитания подрастающего поколения, сообщил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
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