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Всё начинается с барана. Кабанов о положительном образе мигрантов: "Давайте раскачиваться"

Всё начинается с барана. Кабанов о положительном образе мигрантов: "Давайте раскачиваться"

Царьград Фото: коллаж Царьграда Карельские организации получили команду создавать положительный образ мигрантов.

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Комментарии
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виктор матвеев
Беда в том что в наших властных струтурах в массовом порядке правят бал теже бараны.
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19 час.
юф
юра федулов
Карелы сошли с ума или это &quot;ценные&quot; указания из московских коридоров?
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17 час.
W
Walery
//Карельские организации получили команду создавать положительный образ мигрантов//.   Немедленный вопрос -- Кто выдал такую команду... и какие цели преследуются?  Таджикистан громко и шумно с кровью позором русских, особенно женщин, покинул Союз...  и теперь через 30 лет как тараканы во все щели лезут обратно в РФ с какими целями... - по программам Запада покорить и уничтожить Россию? По всему более чем очевидно такими процессами управляет враждебная агентура которая окапалась в Государственных структурах еще с 90-х... и вредит, и вредит. Какая польза от необразованного религиозного ненавидящего русских мигранта, а?  Диаспоры из азеров уже почти захватили и покорили РФ.  Да так, что Алиев уже не стесьняясь начал открыто доить Россию...  Что нам ждать завтра...?
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6 час.
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