Всё начинается с барана. Кабанов о положительном образе мигрантов: "Давайте раскачиваться"

W

Walery

//Карельские организации получили команду создавать положительный образ мигрантов//. Немедленный вопрос -- Кто выдал такую команду... и какие цели преследуются? Таджикистан громко и шумно с кровью позором русских, особенно женщин, покинул Союз... и теперь через 30 лет как тараканы во все щели лезут обратно в РФ с какими целями... - по программам Запада покорить и уничтожить Россию? По всему более чем очевидно такими процессами управляет враждебная агентура которая окапалась в Государственных структурах еще с 90-х... и вредит, и вредит. Какая польза от необразованного религиозного ненавидящего русских мигранта, а? Диаспоры из азеров уже почти захватили и покорили РФ. Да так, что Алиев уже не стесьняясь начал открыто доить Россию... Что нам ждать завтра...?