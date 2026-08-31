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Подросток зарезал бывшего одноклассника в заброшенной пристройке в ХМАО

Подросток зарезал бывшего одноклассника в заброшенной пристройке в ХМАО

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Правоохранители задержали в Ханты-Мансийском автономном округе 15-летнего подростка, находящегося в международном розыске и зарезавшего бывшего одноклассника.

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