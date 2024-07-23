«Современные войны носят тотальный характер»: Залужный впервые выступил в качестве посла Украины в Британии Экс-главком ВСУ Валерий Залужный впервые выступил в качестве украинского посла в Британии.
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«Современные войны носят тотальный характер»: Залужный впервые выступил в качестве посла Украины в Британии Экс-главком ВСУ Валерий Залужный впервые выступил в качестве украинского посла в Британии.
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