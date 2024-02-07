Сенатор Ковитиди: пребывание Такера Карлсона в России вызовет широкий резонанс

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала приезд американского журналиста Такера Карлсона в Россию и его анонсированное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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