Сенатор Ковитиди: пребывание Такера Карлсона в России вызовет широкий резонанс

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала приезд американского журналиста Такера Карлсона в Россию и его анонсированное интервью с президентом России Владимиром Путиным.