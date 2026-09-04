Россияне готовы учить иностранные языки ради отношений

Восемь из десяти россиян готовы учить иностранный язык ради отношений. Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на аналитиков, почти каждый третий уже начинал заниматься языком ради понравившегося человека.
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