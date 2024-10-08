Индия выделит Мальдивам около $760 млн после разрешения скандала из-за «клоуна»

Правительство Индии выделит Мальдивам около $760 млн для предотвращения дефолта. Об этом сообщили на встрече индийского премьер-министра Нарендры Моди и мальдивского президента Мохамеда Муиззу, пишет газета Financial Times (FT).
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