С четверга в Астраханской области прекращают курсировать дачные электрички

В связи с окончанием сезона. Как сообщает отдел по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с окончанием дачного сезона в Астраханской области с 16 ноября отменяются следующие пригородные поезда: - № 6031 Кутум – Дельта (с отправлением со ст.