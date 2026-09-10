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Царьград

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SHOT: Спасатели попытаются освободить собаку из трубы в Подольске

SHOT: Спасатели попытаются освободить собаку из трубы в Подольске

В Подольске собака уже трое суток находится в десятиметровой трубе и не может выбраться. Спасатели и местные жители ждут разрешения на раскопку, чтобы использовать спецтехнику для её спасения.

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