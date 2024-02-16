Легкие способы, как быстро убрать царапины под ручкой на двери автомобиля Инна БервеноСо временем под дверными ручками автомобиля, появляется множество незначительных царапин, которые становятся заметными даже при поверхностном осмотре, особенно со стороны водительского места.