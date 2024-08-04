Редкий выход: Джон Траволта с дочерью на Олимпиаде в Париже

На летней Олимпиаде в Париже случился редкий звездный выход: 70-летний Джон Траволта и его 24-летняя дочь Элла Блю пришли посмотреть на соревнования по спортивной гимнастике — кстати, в тот день их соотечественница Симона Байлз завоевала очередную золотую медаль.