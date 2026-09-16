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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Бенсон о трассе в Мадриде: «Загадка, как умудрились так просчитаться – проблемы мог предвидеть любой человек, понимающий «Ф-1»

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон поделился мнением о недовольстве пилотов и зрителей автодромом в Мадриде, где прошел Гран-при Испании .

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