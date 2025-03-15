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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демченко об отношении к спортсменам в политике: «Зависть родилась чуть-чуть раньше людей. В таком случае я говорю, что завидовать надо молча»

Трехкратный серебряный призер Игр в санном спорте в 2023 году победил на выборах в Заксобрание Пермского края.

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