В визите Зеленского в Саудовскую Аравию нашли скрытый смысл

КИЕВ, 27 февраля, ФедералПресс. Визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию вслед за визитом российской делегации может говорить о том, что Саудовская Аравия ведет активную посредническую работу по вопросам, связанным с конфликтом на Украине.