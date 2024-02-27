В визите Зеленского в Саудовскую Аравию нашли скрытый смысл

КИЕВ, 27 февраля, ФедералПресс. Визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию вслед за визитом российской делегации может говорить о том, что Саудовская Аравия ведет активную посредническую работу по вопросам, связанным с конфликтом на Украине.
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