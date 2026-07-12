Глюкоза без паники: как читать анализы и держать сахар в норме после 45 лет

Когда я впервые всерьёз задумалась об уровне сахара, меня накрыло волной противоречивой информации. Один источник пугал диабетом при малейшем отклонении, другой убеждал, что с годами высокие цифры — это естественно.
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