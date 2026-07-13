«Бавария» контактировала с представителями Кунде. Защитник хочет остаться в «Барселоне»

« Бавария » проявила интерес к правому защитнику «Барселоны» Жюлю Кунде. По данным Diario Sport, немецкий клуб связывался с представителями 27-летнего футболиста, чтобы получить о его положении в каталонском клубе и условиях контракта, который рассчитан до 2030 года.