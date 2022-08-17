В Британии инфляция выросла до 10,1%

До 10,1% вырос уровень инфляции в Великобритании в годовом выражении по итогам июля, это самый высокий показатель более чем за 40 лет, свидетельствуют данные распространенные 17 августа Национальной статистической службой Соединенного Королевства.
До 10,1% вырос уровень инфляции в Великобритании в годовом выражении по итогам июля, это самый высокий показатель более чем за 40 лет, свидетельствуют данные распространенные 17 августа Национальной статистической службой Соединенного Королевства.
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