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В Британии инфляция выросла до 10,1%

В Британии инфляция выросла до 10,1%

До 10,1% вырос уровень инфляции в Великобритании в годовом выражении по итогам июля, это самый высокий показатель более чем за 40 лет, свидетельствуют данные распространенные 17 августа Национальной статистической службой Соединенного Королевства.

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