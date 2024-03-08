Сергей Аксёнов: «Женщина играет великую роль в жизни каждого мужчины, в жизни семьи, страны и общества»

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил прекрасных женщин с Международным женским днем 8 марта. «Поздравляю наших дорогих женщин с самым нежным, по-настоящему весенним праздником – Международным женским днем 8 марта! Он согрет любовью и заботой, наполнен радостью и уважением к Женщине, к той великой роли, которую она играет в жизни каждого мужчины, в жизни семьи, страны и общества.