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США обращались к ЕС из-за концентрации российских войск на украинской границе

США обращались к ЕС из-за концентрации российских войск на украинской границе

Вашингтон обращался на прошлой неделе к странам Евросоюза и к Европейской службе внешних связей из-за концентрации российских войск, якобы имевшей место на границе с Украиной в конце октября этого года, и «высокого потенциала эскалации конфликта».

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