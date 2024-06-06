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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» за считанные минуты продал билеты на матчи с «Флоридой». Их еще можно приобрести у посредников – цена от 1200 до 7500 долларов

«Ойлерс» сыграют против «Флориды» в финале Кубка Стэнли. «Эдмонтон» вышел в финал впервые с 2006 года.

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