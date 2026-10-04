У Ицзэ лидирует 5-4 в финале турнира в Шэньчжэне

Чемпион мира У Ицзэ ведет в счете 5-4 в финале против Юань Сыцзюня на турнире Shenzhen Open 2026, сообщает WST Юань Сыцзюнь — У Ицзэ (фото: WST)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - финал По итогам первой сессии финального матча Shenzhen Open 2026 в Китае У Ицзэ опережает Юань Сыцзюня со счётом 5-4.