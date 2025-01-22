«Если нужно – будем таранить»: в нашей стране отмечается День авиации войск ПВО 22 января в России отмечается День авиации войск противовоздушной обороны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Если нужно – будем таранить»: в нашей стране отмечается День авиации войск ПВО 22 января в России отмечается День авиации войск противовоздушной обороны.
Свежие комментарии