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Путин рассказал о новых разработках и укреплении военно-морской мощи РФ на встрече с военными моряками

Путин рассказал о новых разработках и укреплении военно-морской мощи РФ на встрече с военными моряками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского флота провел встречу с военнослужащими ВМФ в Адмиралтействе Санкт-Петербурга, где обсудил ключевые аспекты развития флота и геополитическую обстановку.

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