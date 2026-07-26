Путин рассказал о новых разработках и укреплении военно-морской мощи РФ на встрече с военными моряками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского флота провел встречу с военнослужащими ВМФ в Адмиралтействе Санкт-Петербурга, где обсудил ключевые аспекты развития флота и геополитическую обстановку.