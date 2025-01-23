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Трамп поставил ультиматум: как США планируют урегулировать украинский конфликт за 100 дней

Трамп поставил ультиматум: как США планируют урегулировать украинский конфликт за 100 дней

Трамп поставил ультиматум: как США планируют урегулировать украинский конфликт за 100 дней Ирина ВальковаПрезидент США Дональд Трамп продолжает шокировать политический мир своими амбициозными целями и жесткими сроками.

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