Грозит тюрьма. За сбор грибов теперь можно «схлопотать» срок

С 12 октября в уголовный закон вступят изменения, согласно которым за повреждение или уничтожение краснокнижных видов грибов и растений можно получить наказание в виде тюремного заключения до девяти лет, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Интерфакс».
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