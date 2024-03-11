-Чем занимаешься? -Веду здоровый образ жизни. -А это как? -Здороваюсь со всеми по утрам. С добрым утром, люди!!!!☀️.
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-Чем занимаешься? -Веду здоровый образ жизни. -А это как? -Здороваюсь со всеми по утрам. С добрым утром, люди!!!!☀️.